В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

30.03.2020, 22:48, Новости дня

Еще четыре пациента с хроническими заболеваниями и подтвержденным заражением коронавирусом умерли в Москве, сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на коронавирус. Возраст пациентов – от 76 до 86 лет. <…> Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые», – приводит текст сообщения ТАСС.

В оперштабе также уточнили, что среди сопутствующих заболеваний у пациентов были выявлены хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. Двое из умерших страдали сахарным диабетом. Кроме того, двое из пациентов находились на искусственной вентиляции легких.

В оперативном штабе напомнили, что ранее в Москве умерли семь человек, имевших ряд заболеваний при подтвержденной новой коронавирусной инфекции. Общее число умерших с коронавирусом в Москве достигло 11 человек.

«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции всем москвичам», – заключается в публикации.

В РФ за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса, число заболевших в стране достигло 1 тыс. 836 человек. В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.