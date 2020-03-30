Политика: Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

30.03.2020, 22:48, Новости дня

Россию опять винят в подрыве единства ЕС. По мнению группы депутатов Европарламента, Москва использует для этого разразившуюся в Европе пандемию коронавируса. С похожими заявлениями выступили и в США. Там считают, что РФ и Китай обвиняют Америку в распространении вируса по миру. Эксперты уверены: Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах.

Три члена Европарламента из фракции «Зеленые/Европейский свободный альянс» призвали руководство Евросоюза заняться имеющей место «дезинформацией» по поводу COVID-19, поток которой они заметили со стороны Москвы и Пекина. В своем открытом письме депутаты заявили, что «предпринимаются попытки подорвать Евросоюз и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам».

Все трое подписантов письма избраны от Германии: это Александра Геесе, Виола фон Крамон-Таубадель и Сергей Лагодинский. Из этого «трио» уроженец Астрахани Лагодинский (эмигрировавший в начале 1990-х), похоже, в наибольшей степени настроен антироссийски. В интервью Deutsche Welle он ранее называл снятие санкций с Москвы «непродуктивным», подчеркивал, что голосовал против возвращения нашей делегации в ПАСЕ и одновременно восторгался деятельностью блогера Алексея Навального, своего соученика по программе World Fellows американского Йельского университета.

Впрочем, самое главное: в письме парламентарии ни разу не приводят ни одного конкретного примера «дезинформационной деятельности» Москвы. Они лишь ссылаются на некие «недавние заключения» East StratCom Task Force (Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям) – экспертной группы, действующей при ведомстве главы евро-дипломатии Жозепа Борреля. К слову, сам Боррель недавно поприветствовал помощь, которую Москва оказывает Италии на фоне пандемии.

Одновременно с депутатами Европарламента с похожими упреками выступили и в США. Фиона Хилл, которая до прошлого года отвечала за европейское и российское направления в президентском Совете по нацбезопасности, заявила: Россия и Китай пытаются возложить ответственность за распространение коронавируса в мире на США. Москва и Пекин «работают сообща», подчеркнула Хилл. С похожими выпадами как по команде выступили и ведущие американские газеты, в том числе и Washington Post.

Обвинения в адрес РФ и Китая свидетельствуют о растерянности западных элит, заметил по этому поводу в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

«С их риторикой во все предыдущие годы было понятно – все хорошее имеет евроатлантическое происхождение, а все плохое – от России. Сейчас все изменилось. Пандемия не вписывается в эту историю. Им хотелось бы, но доказательств вины РФ и Китая нет. Остается повторять старые избитые догмы, что РФ каким-то образом, каким правда никому не понятно, но виновата», – заметил собеседник.

Заказчиков, или во всяком случае, выгодоприобретателей этой истории следует искать в наднациональных структурах Евросоюза, полагает немецкий политолог Александр Рар. «Италия благодарит Россию, Германия обсуждает вопрос снятия санкций и только брюссельская бюрократия продолжает демонизацию России», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД. «Мы сидим в одной качающейся лодке.

Но в кабинетах брюссельской бюрократии есть силы, которые не хотят менять свою политическую ориентацию

и продолжают курс на ожесточенное противостояние с Россией», – отметил Рар. Он напомнил, что заявления из серии «Россия разваливает ЕС» звучали и во время наплыва беженцев пять лет назад: брюссельские политики обвиняли Москву в спонсировании партий, выступавших против мигрантов. Неудивительно, что инструментом антироссийской пропаганды остаются «зеленые» – эта партия «изначально критично относилась к России, Китаю и Турции, которые не отвечают их представлениям о либерализме», – отметил Рар.

«Когда речь заходит о спасении жизни людей – «зеленым» это неинтересно. Они стараются подбросить дровишек в костер антироссийской риторики, чтобы он не потух», – посетовал германский эксперт. По оценке Рара, как правило европейская бюрократия действует под давлением лоббистов из США.

Но на этот раз вряд ли за медийной кампанией кроется спланированный заказ Вашингтона, полагает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, а уже если и есть заказ, то главная его мишень – не Москва, а Пекин.

«Бывший советник Белого дома Фиона Хилл – человек позавчерашнего дня. Она рассуждает в рамках привычки, сформировавшейся еще в 90-е годы. Я бы не стал расценивать ее заявление как признак какой-то сформировавшейся политики в отношении России», – сказал Бордачев газете ВЗГЛЯД.

Кстати, Фиона Хилл на процессе по импичменту давала показания против своего экс-шефа, так что среди экспертов ее принято считать проводником идей демократов, а не самого Трампа.

Что касается самого Трампа и лидеров ЕС, то они, по мнению Бордачева, сейчас скорее, попытаются договориться с Россией. Против кого направлена политическая и медийная атака США, так это против Китая, полагает эксперт. Добавим, что и глава евро-дипломатии Боррель, отдав должное помощи России, обвинил не Москву, а именно Пекин в попытке «внедриться» в структуры ЕС под видом оказания помощи. За подобными выпадами стоит не весь «коллективный Запад», а та часть евроатлантических элит, которая заинтересована в долгосрочной конфронтации и с Москвой, и с Пекином.

Тем временем, сам Трамп, выступая в эфире Fox News, публично поставил под сомнение утверждения вашингтонской печати о том, что Россия, Китай и Иран распространяют в мире фейки про вирус. «Во-первых, вы не знаете, что они делают. Если читать Washington Post, то верить этому не надо, – цитирует по этому поводу президента РИА «Новости». – Я верю очень малому из того, что я вижу. Я вижу статьи в Washington Post, которые настолько фейковые, настолько надуманные».

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