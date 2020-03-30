Онищенко оценил возможность советской прививки БЦЖ защитить от коронавируса

30.03.2020, 22:48, Новости дня

Способность советской прививки БЦЖ снизить уровень заболеваемости коронавирусом – это всего лишь домыслы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санврач РФ Геннадий Онищенко. Так он оценил гипотезу западных эпидемиологов о связи между распространением COVID-19 и применением вакцины от туберкулеза. С его мнением согласны и другие российские медики.

«Сообщения о том, что вакцина от туберкулеза снижает смертность от коронавируса – это лишь домыслы. Я не думаю, что за это время кто-то мог успеть провести научное исследование на эту и найти научно-обоснованные подтверждения. Я здесь увидеть какой-то связи не могу. Будем изучать», – отметил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Американские специалисты по эпидемиологии ранее высказали гипотезу о том, что различия в скорости распространения вируса COVID-19 и смертности от него могут зависеть от того, как широко применялась в той или иной стране вакцина БЦЖ (прививка от туберкулеза). Некоторые специалисты отмечают, что от коронавируса сильнее всего пострадали те страны, в которых универсальная вакцинация с помощью БЦЖ не была принята, в том числе Италия, Нидерланды и США, сообщает News.ru. Зато БЦЖ (или «вакцина Кальметта-Герена») активно применяется в РФ и других республиках бывшего Советского Союза. Она также широко использовалась в странах «социалистического лагеря» в восточной Европе. Это наследие советской системы здравоохранения, которая практиковала эту прививку начиная с 1920-х годов.

Австралийские медики по рекомендациям ВОЗ также решили проверить эффективность БЦЖ против коронавируса, пишет Medialeaks. «Эта вакцина может поддержать иммунитет, чтобы он лучше боролся с целым рядом инфекций, вирусов и бактерий. Мы не можем гарантировать, что это сработает. А единственный способ это узнать – проверить на практике», – сказал руководитель группы по инфекционным заболеваниям детского исследовательского института Мердока Найджел Кертис.

БЦЖ прививают с первого года жизни, напомнил Онищенко. В последнее время поступают сведения о том, что коронавирусом в РФ заболевают и дети. В частности в Москве за последние сутки диагноз был подтвержден у 17 детей. Но говорить о какой-то корреляции между прививкой и болезнью пока преждевременно – нет научной базы, полагает собеседник.

Вирусолог, профессор, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн солидарен с Онищенко и ставит под сомнение гипотезу зарубежных коллег. «Нет серьезных оснований полагать, что вакцина БЦЖ влияет на чувствительность к коронавирусу. Есть некая статистика, но она не учитывает, что страны отличаются по многим другим факторам, – считает Альштейн. – Различия не только в том, что в одних странах делают БЦЖ, а в других нет, но и в разном уровне жизни, в культурных особенностях, других обстоятельствах».

«Каких-то определенных данных и теоретических представлений, что человек, которому в детстве сделали БЦЖ, более устойчив к вирусу, нет. Но этот вопрос будет изучаться. Может быть, что-то определится», – надеется вирусолог.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.