 

Американские биржевые индексы растут на фоне продления социального дистанцирования

30.03.2020, 22:40, Новости дня

Ключевые американские фондовые индексы при открытии торгов в понедельник выросли более, чем на 2 процента после того, как президент США Дональд Трамп объявил о продлении рекомендаций по социальному дистанцированию в связи с коронавирусом до 30 апреля.

Европейские биржи в конце дня торгов продемонстрировали небольшой рост, а азиатские упали.

Большую часть дня на европейских рынках наблюдался спад в связи с беспокойством инвесторов по поводу пандемии коронавируса и решением Европейского центрального банка попросить банки не выплачивать дивиденды и воздержаться от выкупа своих акций до октября.

Азиатские рынки закрылись снижением в связи с продолжающимся беспокойством инвесторов по поводу коронавируса и его последствий для экономики.

Гонконгский индекс Hang Seng к закрытию потерял более 330 пунктов или 1,45 процента, японский Nikkei потерял более 300 пунктов или 1,57 процента, а шанхайский – около 1 процента.

Австралийский S&P/ASX выделился на фоне региона, прибавив 5 процентов после того, как правительство пообещало выделить дополнительную экономическую помощь.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Немецкий эксперт – учения НАТО — не провокация, а знак сплочённости альянса

22.02 / В мире: Расхищение греческих сокровищ имеет важное оправдание

26.02 / Пристайко: Политика России, построенная на фальшивых имперских мифах, исторически обречена

27.03 / Журналисты нашли женщину, которая первой заразилась коронавирусом на рынке морепродуктов в Ухане

27.03 / В РФ умер четвертый человек с коронавирусом

27.03 / Москва использует технологию распознавания лиц для обеспечения соблюдения карантина

24.02 / КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели

28.03 / В Москву прибыл спецпоезд из Киева

19.02 / Симоньян вспомнила о «физическом насилии» в американской школе

17.03 / Россия нарастила вложения в госдолг США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска