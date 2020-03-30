Американские биржевые индексы растут на фоне продления социального дистанцирования

30.03.2020, 22:40, Новости дня

Ключевые американские фондовые индексы при открытии торгов в понедельник выросли более, чем на 2 процента после того, как президент США Дональд Трамп объявил о продлении рекомендаций по социальному дистанцированию в связи с коронавирусом до 30 апреля.

Европейские биржи в конце дня торгов продемонстрировали небольшой рост, а азиатские упали.

Большую часть дня на европейских рынках наблюдался спад в связи с беспокойством инвесторов по поводу пандемии коронавируса и решением Европейского центрального банка попросить банки не выплачивать дивиденды и воздержаться от выкупа своих акций до октября.

Азиатские рынки закрылись снижением в связи с продолжающимся беспокойством инвесторов по поводу коронавируса и его последствий для экономики.

Гонконгский индекс Hang Seng к закрытию потерял более 330 пунктов или 1,45 процента, японский Nikkei потерял более 300 пунктов или 1,57 процента, а шанхайский – около 1 процента.

Австралийский S&P/ASX выделился на фоне региона, прибавив 5 процентов после того, как правительство пообещало выделить дополнительную экономическую помощь.