Плавучий госпиталь ВМС США прибыл в Нью-Йорк

30.03.2020, 22:40, Новости дня

Плавучий госпиталь Comfort ВМС США в понедельник утром прибыл в Нью-Йоркскую гавань, принеся надежду и облегчение 8,6 миллиона жителей города, который стал эпицентром пандемии коронавируса в США.

Корабль насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. Медперсонал будет заниматься пациентами, которые больны не коронавирусом, чтобы снять часть нагрузки с больниц, сосредоточенных на борьбе с пандемией.

«Присутствие вооруженных сил США здесь внушает мне чувство, что все будет в порядке, – сказал журналистам мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. – Этот корабль производит очень сильное впечатление. Он стоит в нашей гавани, как маяк надежды».

Корабль прибыл из Норфолка, штат Вирджиния, где он прошел техническое обслуживание перед отправкой в Нью-Йорк. Гавань пришлось углубить, чтобы корабль смог пришвартоваться. По словам властей, ожидается, что плавучий госпиталь начнет принимать пациентов уже во вторник.

«Предполагалось, что уйдет две недели, прежде чем корабль сможет пришвартоваться, но все было сделано за восемь дней, – сказал де Блазио. – Это означает, что помощь прибыла быстрее и мы сможем спасать жизни уже сейчас».

Как пояснил заместитель командующего силами флота контр-адмирал Джон Мастин, обычно Comfort находится на передовой зарубежных гуманитарных миссий.

«Этот корабль воплощает в себе лучшие качества американского народа. Всю его щедрость, готовность помочь и решимость», – отмечает он.

В Нью-Йорке зафиксировано более 36000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на понедельник, от вируса скончались 790 жителей города.

В последний раз Comfort приходил на помощь нью-йоркцам после терактов 11 сентября 2001 года, когда на нем размещали сотрудников служб экстренного реагирования и федеральных служащих для оказания психологической помощи.

На сей раз миссия корабля еще важнее.

«На данный момент мы полагаем, что вирусом заразится, по меньшей мере, половина нью-йоркцев», – отметил Де Блазио, добавив, что итоговый показатель может оказаться значительно выше.

Это означает, что заболеть могут более 4 миллионов человек.

При этом мэр подчеркнул, что 80 процентов заразившихся перенесут болезнь в легкой форме.

«Я думаю, в предстоящие недели ситуация будет тяжелее, – признал де Блазио. – На данный момент я все еще опасаюсь, что худшее настигнет нас не в апреле, а в начале мая».

Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии в Нью-Йорке будет достигнут в апреле.

Де Блазио добавил, что продолжит призывать федеральное правительство обеспечить город дополнительными аппаратами искусственной вентиляции легких, защитной экипировкой и подготовленным медперсоналом, чтобы справиться с ожидаемым наплывом случаев.