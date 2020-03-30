 

Обновленный Rolls-Royce Ghost вышел в удлинённой версии

30.03.2020, 22:35, Новости дня

Фотошпионам удалось запечатлеть во время тестовых заездов обновленное поколение роскошного лимузина Rolls-Royce Ghost.

Вместе с тем доступные фотографии являются прямым подтверждением того, что автомобиль проходит финальные заезды и в скором времени появится в продаже. Первый выход модели состоялся в далеком 2009 году, тогда как британская марка не торопилась с тем, чтобы усовершенствовать оригинальный лимузин, пользующийся высоким спросом на рынке.

Более того, обнаруженный экземпляр имеет удлиненное исполнение, что проявилось также в расширенном исполнении задних дверей и формы остекления. Со стороны разработчиков пока никаких данных о новинке нет, однако есть предположения, что новинка окажется еще более производительной, чем предшественник.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Навка рассказала о тяжело заболевшей коронавирусом подруге в США

16.02 / В ЦБ назвали самый распространенный метод хищения денег со счетов

21.02 / Бывший сотрудник ФБР – советскую пропаганду взяли на вооружение американские демократы

24.02 / Суд по делу MH17. В международной следственной группе заявили, что у них есть свидетель запуска ракеты “Бука”

17.03 / Экзамен на знание Конституции сдадут 100 тыс. волонтеров

06.02 / Слуцкий пытается переманить Кокорина в “Рубин”

23.02 / Перед приездом Трампа в Индию демонстрантов разогнали слезоточивым газом

21.02 / Массажист арестован за изнасилование пятилетнего мальчика

06.03 / Большинство россиян оказалось против женщин на высших должностях

22.03 / В Германии из-за коронавируса запретили собираться больше чем по двое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска