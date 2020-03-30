Обновленный Rolls-Royce Ghost вышел в удлинённой версии

30.03.2020, 22:35, Новости дня

Фотошпионам удалось запечатлеть во время тестовых заездов обновленное поколение роскошного лимузина Rolls-Royce Ghost.

Вместе с тем доступные фотографии являются прямым подтверждением того, что автомобиль проходит финальные заезды и в скором времени появится в продаже. Первый выход модели состоялся в далеком 2009 году, тогда как британская марка не торопилась с тем, чтобы усовершенствовать оригинальный лимузин, пользующийся высоким спросом на рынке.

Более того, обнаруженный экземпляр имеет удлиненное исполнение, что проявилось также в расширенном исполнении задних дверей и формы остекления. Со стороны разработчиков пока никаких данных о новинке нет, однако есть предположения, что новинка окажется еще более производительной, чем предшественник.