 

В РФ Volvo повысила цены на весь модельный ряд

30.03.2020, 22:35, Новости дня

Шведская компания Volvo объявила об увеличении ценника на свои автомобили на рынке России.

Таким образом, с учетом обновления прайса теперь стоимость нового седана Volvo S60 на местном рынке составляет от 2,48 миллиона рублей за минимальную версию. Кроме того, покупатели также могут приобрести усовершенствованный седан за 3,25 млн рублей в максимальной комплектации. Кроме того, местные дилеры также имеют в наличии модель S90, которая оценивается в 3,15 млн рублей в базовой комплектации.

Что касается кроссоверов, то стоимость популярного компактного кроссовера ХС40 теперь достигает 3,44 млн рублей, однако в максимальной модификации цена достигла 5,67 млн рублей. В самом крупном исполнении ХС90 цена на модель достигает 4,08 млн рублей в самом упрощенной исполнении.



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