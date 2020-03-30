Собак обучат обнаруживать COVID-19

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30.03.2020, 22:31, Новости дня

Феноменальное обоняние собак люди используют не только для обнаружения взрывчатки и наркотиков. Многие исследовательские группы пытаются научить собак вынюхивать различные болезни, например, рак и эпилепсию.

Британские ученые хотят узнать, могут ли собаки обнаруживать по запаху новую коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает New Atlas. Возможно, новые исследования помогут найти быстрый и неинвазивный метод предварительной диагностики болезни. Это помогло бы сдержать ее распространение.

Научить собак обнаруживать COVID-19 пытаются ученые из Даремского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины (ЛШГТМ) при помощи некоммерческой организации «Медицинские собаки-ищейки» (Medical Detection Dogs).

New Atlas сообщает, что в 2018 году эта же группа исследователей научила спрингер-спаниелей обнаруживать запаха малярии. Ученые надеются достичь аналогичного успеха и в новом начинании.  

«Мы знаем, что респираторные болезни, такие, как COVID-19, меняют запах тела. Поэтому вероятность того, что собаки смогут обнаружить специфический запах, очень велика. Такой способ диагностики мог бы быстро улучшить наш ответ на COVID-19», – сказал профессор Джеймс Логан из ЛШГТМ.

Предполагается, что собаки могут также обнаруживать повышенную температуру тела у людей. То есть, существует несколько механизмов, при помощи которых они могут «диагностировать» COIVD-19.

Ученые сообщают, что тренированная собака могла бы «обследовать» около 250 человек за час. Специалисты обучают собак по методикам, которые они уже применяли для тренировок вынюхивания бактериальных инфекций.

«В принципе, мы уверены, что собаки могли бы обнаруживать COVID-19. Сейчас мы ищем способ, как безопасно собрать запах у пациентов и представить его собакам», – сообщила Клэр Гэст (Claire Guest), сооснователь организации «Медицинские собаки-ищейки».



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