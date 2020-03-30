ВЭБ.РФ и Доктор рядом оказывают бесплатную телемедицинскую помощь всем жителям России

30.03.2020, 22:30, Разное

Во времена разгулявшейся пандемии коронавируса бесплатная медицинская помощь, да еще и без необходимости покидать свой дом, становится очень востребованной и актуальной.

Благодаря деятельности телемедицинской компании и ВЭБ.РФ, россияне смогут получить консультации специалистов разных областей медицины. Врачи, задействованные в оказании услуг, будут отвечать не только на вопросы касающиеся борьбе с коронавирусной инфекцией, но и давать консультации по всем вопросам, касающимся здоровья. Сегодня люди, входящие в группу риска по коронавирусу, пожилые люди и семьи с детьми, получили возможность получить квалифицированную медицинскую помощь, не покидая пределов собственного дома.

На период пандемии все консультации будут предоставляться абсолютно бесплатно, такой льготный период будет автоматически продлен вместе с продлением ограничительных мер по профилактике коронавирусной инфекции.

Воспользоваться услугой можно тремя способами:

1. С помощью персонального компьютера или ноутбука, перейдя на сайт https://veb.dr-telemed.ru/

2. Позвонив по телефону по бесплатному номеру 8 800 550 6917, где вам ответит оператор, который направит звонок терапевту или педиатру, а так же запишет на прием к узкому специалисту.

3. С помощью мобильного приложения «Доктор рядом Телемед». Скачав которое, необходимо будет пройти простую процедуру регистрации, в процессе которой необходимо будет ввести промокод VEBMED, после чего станет доступен выбор специалиста, у которого необходимо получить консультацию.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов: “В текущих условиях, когда для здоровья каждого человека крайне важен режим самоизоляции, возрастает потребность в дистанционных медицинских услугах. ВЭБ.РФ как институт развития видит одну из своих целей в том, чтобы облегчить доступ к телемедицине. Мы делаем это вместе с партнерской компанией “Доктор рядом”. У квалифицированных врачей наших партнеров с сегодняшнего дня по всей РФ можно бесплатно получить онлайн консультацию не только по коронавирусу, но и по другим заболеваниям. Мы надеемся, что доступная телемедицина поможет сохранить здоровье нашим согражданам”.

Программа дистанционного оказания квалифицированной медицинской помощи нашла широчайший отклик в профессиональной среде. На данный момент к программе подключается все большее количество врачей. Специалисты из регионов готовы обучаться тонкостям телемедицины. На сегодняшний день в работе сервиса задействованы не только собственные ресурсы, но и мощности партнеров. Так будет происходить вплоть до полной стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Об этом пояснил генеральный директор телемедицинской компании Доктор рядом Денис Шевцов.

Источник – ВЭБ.рф