ГБР открыло производства против нардепа Лероса из-за распространения видео с якобы братом Ермака

30.03.2020, 22:22, Новости дня

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по заявлению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы торговле государственными должностями его братом Денисом Ермаком. Об этом сообщает “Укринформ”, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены Офисом генерального прокурора по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 190 – мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

ч. 2 ст. 328 – разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия;

ч. 1 ст. 364 – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

29 марта народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал более 10 часов видеозаписей, снятых скрытой камерой, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Проект “Схемы” утверждает, что записи в августе – октябре 2019 года делал житель Харькова Дмитрий Штанько.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 30 марта открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений.