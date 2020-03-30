Количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 548

30.03.2020, 22:22, Новости дня

По состоянию на 22.00 30 марта в Украине зарегистрировано 548 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом проинформировал Центр общественного здоровья при Минздраве в Facebook.

“Всего зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине. восемь человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме”, – добавили в пресс-центре.

Кроме того, медики проверяют 176 подозрений на коронавирус.

Підтверджено 548 випадків COVID-19(станом на 22:00, 30 березня)За результатами досліджень вірусологічної… Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 30. märts 2020

Утром было известно о 480 случаях заражения коронавирусом. То есть за день было зафиксировано 68 инфицированных.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.По данным американского Университета Джона Хопкинса, к 30 марта в мире коронавирусом инфицировано 766 тыс. человек, 36 тыс. умерли, выздоровело почти 160 тыс. человек. Наибольшее количество заболевших – в США, Италии, Испании, Китае и Германии.