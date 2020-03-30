Рада уволила двух министров, а в Украине количество больных COVID-19 превысило 500. Главное за день

30.03.2020, 22:22, Новости дня

Коронавирус в Украине

По состоянию на вечер 30 марта в Украине зарегистрировано 548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 13 закончились летально.

Коронавирус подтвердили у главы Запорожского областного совета 48-летнего Григория Самардака.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №3268 по поводу лечения коронавирусной болезни COVID-19. Законопроект, в частности, предусматривает возможность применения в Украине незарегистрированных лекарств, рекомендованных официальными органами США, стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая и Израиля для лечения COVID-19

Европейский союз принял решение выделить Украине около €80 млн на борьбу с коронавирусом.

Из-за эпидемии COVID-19 в Украине временно приостановили большую приватизацию.

Скандал с братом главы Офиса президента Ермака

Проект “Схемы” установил, кто записывал разговоры брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, на которых последний якобы “торговал” государственными должностями. Им оказался житель Харькова, владелец нескольких компаний в сфере предоставления финансовых услуг в аграрной отрасли Дмитрий Штанько.

Сам Денис Ермак опроверг информацию о том, что он обсуждал назначения на государственные должности, а появившиеся в интернете записи своих разговоров назвал делом рук мошенников.

Вместе с тем, Специализированная антикоррупционная прокуратура 30 марта из-за видео с Ермаком открыла уголовное производство по факту возможной коррупции.

Государственное бюро расследований также возбудило уголовное дело по четырем статьям, однако уже по заявлению Андрея Ермака.

В Украине уволили двух министров

На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов, а Илью Емца – с поста министра здравоохранения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил назначить министром энергетики и защиты окружающей среди Ольгу Буславец, министром финансов – Сергея Марченко, министром здравоохранения – Максима Степанова.

Емец заявил, что его увольнение связано с бывшей исполняющей обязанности главы Минздрава Уляной Супрун.

Рада приняла за основу законопроект о запрете возврата “ПриватБанка” Коломойскому

Народные депутаты приняли за основу проект закона №2571-д о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Документом предлагается ввести запрет возвращать национализированные банки бывшим владельцам. Этот документ среди прочего сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – бизнесмену Игорю Коломойскому.