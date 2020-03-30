 

Путин подписал указ о весеннем призыве – несмотря на коронавирус

30.03.2020, 22:20, Новости дня

Весенний призыв на срочную военную службу в армии России начнется с 1 апреля и продлится до 15 июля. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 

Всего на службу отправятся до 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. 

Ранее в Кремле заявляли, что думают о переносе весеннего призыва из-за эпидемии COVID-19. После этого министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыв переноситься не будет, а всех призывников проверят на коронавирус.

“В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов”, – пояснил Шойгу. Также он уточнил, что больных коронавирусом в армии нет, а все руководство сдало тесты, результаты которых оказались отрицательными.

За последние сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 1836 человек. В Санкт-Петербурге, вслед за Москвой, ввели режим самоизоляции, при котором жителям города не рекомендуется без надобности выходить из дома, за исключением экстренных случаев: обращения за медпомощью, посещения места работы, ближайших магазинов и аптек, выгула животных и выноса мусора. Режим усиленного карантина продлится до 5 апреля.

 



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