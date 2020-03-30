«Единственное средство – жесткая изоляция»: Доктор Ярошенко рассказал, как не стать жертвой коронавируса

30.03.2020, 22:17, Разное

Врач клиники «Евромед» Юрий Ярошенко считает, что «любой человек может быть потенциально опасен». Отсутствие эффективной терапии вынуждает избегать любых контактов.

Опыт некоторых стран, где население с пониманием восприняло рекомендации врачей и призывы своих руководителей, показал, что только самоизоляция дает возможность уменьшить темпы распространения коронавируса и снизить количество жертв. В короткие сроки овладеть ситуацией удалось не только Китаю, Южной Корее и Сингапуру, но и Германии. Никакие объяснения нельзя считать важными, если речь идет о выживании, считает специалист, подчеркивая возможный катастрофический рост эпидемии. Вместе с тем, политологи Сергей Наумов и Сергей Григорьев отмечают, что некоторая часть общества демонстрирует полное пренебрежение в ответ на многочисленные просьбы. Пикники с шашлыками, планы о поездках за границу или отдых в Сочи для них важнее собственной жизни и судьбы людей вокруг. Наумов считает, что только ужесточение наказания способно «привести некоторых в чувство». Особенно строгим должно быть отношение к тем, кто сознательно нарушает режим самоизоляции, будучи инфицированным. О разделении общества на два лагеря, говорит его коллега Сергей Григорьев. Паникеры и «дураки», а между ними лишь небольшая прослойка тех, кто реально оценивает угрозу пандемии COVID-19. Грубым словом он называет тех, кто фактически «плюёт на рекомендации правительства». Отсутствие здравого смысла у многих москвичей отметила и представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Люди даже не соблюдают элементарное требование о дистанции в два метра друг от друга.

Все это приводит к необходимости ужесточения безопасности. Обязательный режим самоизоляции начинает действовать в столице, предполагается его распространение на все регионы, сообщают собеседники РИА LIVE24.