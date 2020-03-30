Эксперты рассказали, поможет ли ношение масок замедлить распространение коронавируса

30.03.2020, 22:17, Разное

В связи с массовым спросом на медицинские маски некоторые чиновники отговаривают людей от ношения подобных средств защиты, опасаясь, что их запасов не хватит медперсоналу. Американские эксперты пояснили, поможет ли ношение масок замедлить распространение коронавируса.

Согласно ВОЗ и Центру по контролю и профилактике заболеваний США медицинские маски обязаны носить люди, у которых наблюдаются симптомы COVID-19, а также заботящиеся о них лица. Такого же мнения придерживается директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, службы здравоохранения Азии, правительство Чехии и других стран.

Специалист Бирмингемского университета К. К. Чэн считает, что маска – это мера, которая позволяет защитить здоровье человека. С ним солидарен эпидемиолог университета штата Мичиган Арнольд Монто, однако он добавил, что медицинская маска должна сочетаться с другими методами защиты. Микробиолог университета Мак-Мастера полагает, что призыв людей к покупке масок и их ношению на улице – это разумная политика. Однако главный хирург США Джером Адамсом призвал граждан прекратить приобретать медицинские маски. К нему присоединился эпидемиолог университета Гонконга Бенджамин Коулинг, назвавший ношение подобных средств защиты бессмысленным.

Отметим, что единого ответа на вопрос о том, обязательно ли носить медицинские маски, пока нет. Специалисты признали, что подобная защита весьма умеренно воздействует на скорость распространения COVID-19.