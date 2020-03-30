Медики рассказали, на какой день может проявляться коронавирус

30.03.2020, 22:17, Разное

Китайские медики рассказали, как протекает заболевание коронавирусом. Оказалось, что инфекция может проявиться лишь на пятый день.

В первые четыре дня у инфицированного наблюдается повышение температуры тела, сопровождающееся болью в мышцах, а также сухим кашлем, тошнотой и диареей. На 5-7 сутки затрудняется дыхание и появляется одышка. Легкие тяжело переносящих инфекцию пациентов на 8-9 день могут полноценно обеспечить кислородом жизненно важные органы. К прежним симптомам в 10-11 сутки добавляется боль в животе. Спустя 12 дней наблюдается снижение температуры и улучшение самочувствия. При условии правильного лечения больной идёт на поправку.

Отметим, что только на 17-22 день человек полностью избавляется от коронавируса. Организм восстанавливается, однако кашель может ещё сохраняться.