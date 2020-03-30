В системе Минобороны США коронавирусом заразились более 1 тыс. человек

30.03.2020, 22:16, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом в системе Министерства обороны США превысило 1 тыс. человек, свидетельствуют данные Пентагона.

«Всего зарегистрированных случаев [заражения коронавирусом] в Минобороны (текущие, выздоровевшие и смертельные случаи) составляет 1 087», – приводит текст документа ТАСС.

При этом заболевание, вызываемое коронавирусом, диагностировано у 569 американских военнослужащих, 220 гражданских сотрудников Пентагона, 190 членов семей служащих министерства обороны США, а также у 64 контрактников.

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 148 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли порядка 2,6 тыс. человек.

По данным на 12.00 30 марта, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 693 тыс. человек, число умерших достигло 33 тыс. 160. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.