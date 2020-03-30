 

В системе Минобороны США коронавирусом заразились более 1 тыс. человек

30.03.2020, 22:16, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом в системе Министерства обороны США превысило 1 тыс. человек, свидетельствуют данные Пентагона.

«Всего зарегистрированных случаев [заражения коронавирусом] в Минобороны (текущие, выздоровевшие и смертельные случаи) составляет 1 087», – приводит текст документа ТАСС.

При этом заболевание, вызываемое коронавирусом, диагностировано у 569 американских военнослужащих, 220 гражданских сотрудников Пентагона, 190 членов семей служащих министерства обороны США, а также у 64 контрактников.

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 148 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли порядка 2,6 тыс. человек.

По данным на 12.00 30 марта, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 693 тыс. человек, число умерших достигло 33 тыс. 160. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Гитарист Queen сыграл для коалы, выжившей в пожаре

27.02 / Индия призвала не политизировать беспорядки в Нью-Дели

24.02 / Бог им судья – и тем, кто камни в живых людей бросал, и тем, кто подстрекал с экранов – эвакуированная из Китая руководитель хореографической студии

15.03 / Трамп предложил провести саммит «пятерки» СБ ООН на сессии ГА в Нью-Йорке

13.02 / Тальков-младший получил условный срок за езду в пьяном виде

24.02 / «Кто я такая, чтобы вам отказать»: Мадина посмеялась над бьюти-блогерами

10.02 / Трагедия в Таиланде: катера столкнулись лоб в лоб рядом с берегом

19.02 / В Британии решили отказывать в неотложной медпомощи гомофобам и расистам

18.03 / В Украине подтверждено еще два случая коронавируса – Минздрав

28.02 / 2020 год может стать худшим для мировой экономики со времен мирового кризиса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска