Ученые: Капли жидкости при чихании и кашле разлетаются на 7-8 метров

30.03.2020, 22:09, Разное

Капли жидкости после чихания способны пролететь до 8 метров, сохраняясь в виде облака немного дольше, чем предполагалось ранее. Данное открытие позволит ученым пересмотреть меры предосторожности для остановки распространения COVID-19 и других вирусных недугов.

С итогами исследования можно ознакомиться на страницах научного издания Journal of American Medical Association. Как известно, во время кашля или чихания люди производят воздушно-капельную взвесь, передающую вирусы в некоторых случаях. Капли бывают большими и маленькими: первые летят на более дальние расстояния, но практически сразу начинают опускаться на землю. Что касается вторых, то здесь наблюдается обратная ситуация: распространение на малое расстояние, однако их жизнедеятельность в воздухе намного активнее.

Для уточнения дальности полёта взвеси после чихания и кашля, исследователи запечатлели данный процесс на специальную камеру с частотой в более 2 000 кадров в секунду. Специалисты отметили, что влажность воздуха может повлиять на то, насколько долго капли остаются в подвешенном состоянии – от доли секунд до нескольких минут. Таким образом, диапазон гораздо шире, чем предполагалось ранее.