Врач, предсказавший пандемию коронавируса, рассказал, как её закончить

30.03.2020, 22:09, Разное

Врач, предсказавший пандемию коронавируса, дал интервью, и рассказал, как её закончить. По его словам, специалисты уже осуществляют верные шаги на пути к победе над COVID-19.

Ларри Бриллиант ещё в 2006 году рассказывал о риске для всего человечества. Он изучал эпидемии оспы, полиомиелита и гриппа, и пришёл к пониманию, что в будущем люди столкнутся с пандемией новой болезни, с которой не удастся справиться на начальных этапах распространения, и в числе заражённых окажутся, как минимум миллиард человек. Количество смертей же от вируса может достигнуть 165 миллионов. При этом учёные отмечал, не менее серьёзными для людей окажутся и экономические потери. Сумма, озвученная экспертом, составляла от одного до трёх триллионов долларов. Научный работник отмечал, проблема будущей пандемии будет заключаться в её уникальности. Болезнь, описанная специалистом, появилась бы впервые в истории, а потому никто из людей не имел к ней иммунитета. Это очень опасно, поскольку при таких обстоятельствах заразиться могут абсолютно все. Тогда на слова врача не многие обратили внимание, тем более, что все эпидемиологи обсуждали подобные сценарии, теперь же его коллеги убедились в пророчестве сказанного ранее.

Ларри Бриллиант не стал молчать и сейчас, рассказав, как покончить с пандемией коронавируса. По его мнению, мировое сообщество поступает верно, и все предпринятые меры имеют смысл. Вводя карантинные меры, и изолируя людей друг от друга, биологи тянут драгоценное время, снижая пиковую нагрузку. Это позволит сократить число одновременно заразившихся. В этот же период удастся создать вакцину. В итоге одни получат иммунитет от коронавируса естественным путём, переболев им, а другие медикаментозным.