Ходченкова в одной рубашке во время самоизоляции взбудоражила подписчиков
30.03.2020, 22:09, Разное
Популярная артистка Светлана Ходченкова опубликовала свой новый снимок на странице в соцсети Instagram. По мнению интернет-пользователей, фотография вышла очень красивой и подчеркивающей прекрасную фигуру знаменитости.
На опубликованном изображении 37-летняя актриса продемонстрировала, как проводит свободные дни во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На «домашней» фотографии знаменитость запечатлена лишь в одной рубашке, но особенно выделяется её безупречная фигура.
В комментариях к публикации поклонники Ходченковой восхитились её красотой, попросив чаще делиться подобными снимками. За считанные часы пост набрал свыше 25 000 отметок «Мне нравится».
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