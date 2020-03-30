Звезда спектакля МХТ “Чайка” Кузьма Котрелев: “Раньше я был так же влюбчив и ревнив, как и мой герой Константин Треплев”

30.03.2020, 22:04, Разное

Кузьма известен по сериалу “Красные браслеты” и рок-спектаклю “Бунтари” Александра Молочникова. “Чайка” для него – новый рубеж, вызов самому себе. У Чехова Константин Гаврилович Треплев – киевский мещанин лет 25, уволенный из университета за не­имением денег в уплату обучения, нигде не служит, по определению дяди ”нахлебник”, сын актрисы Аркадиной и племянник Сорина, в имении которого разворачиваются события. Парадоксально, но образ юноши, созданный в 1895 году, гораздо больше похож на условного представителя поколения Z, чем рожденный в 1993-м парень, который его играет. Важные вводные: Кузьма вырос в православной многодетной семье, у него три сестры и пять братьев; два года назад он женился на своей однокурснице, сейчас молодая семья растит маленькую дочку.

Кузьма, Костя Треплев старше вас на три года, но у него гораздо меньше опыта. Не думали ли вы, что он инфантильнее вас?

Режиссер выбирал нас, артистов, по типажу. Как для кино. Мы очень похожи на своих персонажей. Конечно, мы не играем самих себя, но сверхъестественных перевоплощений в спектакле тоже нет. Мы с Костей очень похожи по самолюбию, уязвимости, эмоциональности, романтичности. И ему, и мне свойственна восторженность – неважно чем: человеком или каким-то явлением. Но я более спокойный. Костя, в отличие от меня, считает, что все в мире его.

И даже его жизнь.

Да! Я более спокойный, не люблю резких проявлений в себе. А у него на любое препятствие идет эмоциональный всплеск. Я пытаюсь сглаживать острые углы, со всеми поддерживаю хорошие отношения. А Костя идет на открытый конфликт по любому поводу, пытается вывести всех из равновесия.

Что для вас является триггером и может выбить из колеи?

Я могу взорваться из-за какой-то несправедливости по отношению ко мне или к моим близким. Если я вижу, что человек меня пытается унизить, я могу очень резко на это ответить, и дело может даже дойти до драки. Если чувствую, что ко мне относятся пренебрежительно, быстро завожусь. В этом состоянии меня что угодно может спровоцировать, даже неточное слово. Правда, мне всегда потом очень стыдно и неприятно. Я вообще не люблю ставить людей в неудобное положение, сразу хочется попросить прощения. Кузьма Котрелёв Нину Заречную, мечтающую о карьере большой актрисы, сыграла Паулина Андреева: “Когда Нина с Треплевым, ей кажется интересным он сам и его творчество, а в обществе Аркадиной и Тригорина она готова над ним смеяться” “Ниной движет желание нравиться. Она такой хамелеон” /Паулина Андреева/

Наверное, это воспитание?

Наверное. Нас учили, что слабых надо защищать.

Юношеский бунт вам был свойс­твенен?

Я очень рано стал жить отдельно от своей семьи: в 16 лет уже был достаточно самостоятельным человеком, поэтому как-то проскочил этот момент юношеских противоречий с родителями. Но, конечно, у меня были случаи, когда я был категорически не согласен со своей семьей. Однажды очень агрессивно отреагировал на какой-то внутрисемейный конфликт и употребил нецензурную ­лексику по отношению к отцу. Папа тогда сказал: “Уходи, чтобы я тебя больше не видел!” Мне было лет 17 – достаточно взрослый, чтобы получать подзатыльники. Но потом это как-то быстро улеглось, у нас вообще долгих ссор не бывает.

А бывали у вас острые моменты из-за неразделенной любви? Вы знаете, что переживает Костя? Вас отвергали?

Неоднократно. Я очень ревнивый человек и при этом влюбчивый. У меня было много увлечений, которые я считал серьезными, и каждый раз был готов жениться. Помню, мне было лет 15, я со своей девушкой поехал в летний лагерь, и там почему-то она вдруг стала вести себя по-другому, как-то охладела ко мне. Может, ее смутило, что мы приехали как пара, а может, что-то еще, не знаю. И в какой-то момент я почувствовал, что она отдаляется от меня. Начала дружить с другими ребятами. Для меня это было шоком. В этом лагере можно было ложиться во сколько угодно – не было отбоя. До ночи все тусовались у костров, а я,брошенный, ходил и смотрел на нее издалека. Были бесконечные разговоры о том, что я хочу определенности. Требовал, чтобы она объяснила, что я сделал не так. А она говорила: “Ничего не случилось, все хорошо”. Я не мог тогда принять, что так тоже может быть. Сейчас я знаю, что в таких ситуациях надо человека оставить в покое, дать ему побыть с самим собой. Но тогда до этого открытия было далеко, и я допрашивал ее, требовал объяснить: “Либо ты меня любишь, ходишь со мной за руку и обнимаешься и все знают, что мы вместе, либо скажи, что между нами все кончено!” “Я очень ревнивый человек и при этом влюбчивый. У меня было много увлечений, которые я считал серьезными, и был готов жениться”/ Кузьма Котрелёв “Чайка” – пьеса о театральных судьбах, – говорит режиссер Оскарас Коршуновас. – В какой-то степени я подбирал актеров с похожими историями”. На фото – Станислав Любшин, Станислав Дужников, Дарья Мороз, Паулина Андреева, Павел Ворожцов, Светлана Устинова

Само преследование ее немножко и ­охладило…

Да, и она сказала: “Окей, хочешь определенности? Тогда мы расстаемся”. И тут меня понесло. Я плакал, валялся и бил кулаками землю. Таких ситуаций у меня, вообще, было несколько. Я знаю за собой: начинаю орать, молиться в голос, бегать ото всех. Была ситуация, когда мы с однокурсниками съездили в Саратов и на почве любви у меня снова случился нервный срыв. И я там бегал по воде. С тех пор у нас есть такая прибаутка: “Кузьма уже по воде бегает” – это означает крайнюю степень моего эмоционального переживания. Это всегда очень неприглядно выглядит, и очень стыдно об этом вспоминать. В общем, глупости такие. Вот это абсолютно треплевские проявления. Он очень несдержанный, эмоциональный, без тормозов.

К 20 годам вы обрели мудрость и решили жениться?

А почему нет? Зачем чего-то ждать? Я считаю: если любишь человека и хочешь быть с ним – женись. В конце концов, если что-то пойдет не так, никто не мешает развестись. Так многие делают. Не то чтобы я задумывался всерьез об этом, у нас все хорошо. Просто я предпочитаю жить сегодняшним днем. Я понимаю, что брак – великое счастье для беспокойного человека. Пока мои ровесники еще озабочены поиском, у меня этот вопрос уже решен. У меня прекрасная жена, чудесная дочка и собака. То время, которое я раньше посвящал влюбленностям и страданиям, я могу посвятить творчеству, профессии. Жалею, что много продуктивного времени в юности потратил на бессмысленные метания. Это очень отвлекает. Первый-второй курс Московской театральной школы Олега Табакова прошли как в тумане. Меньше всего я был сосредоточен на учебе. И именно сейчас ощущаю пробелы в образовании. Как бы пригодились мне сейчас упражнения по актерскому мастерству, этюды на животных, наблюдения! Теперь наверстываю.

Страшно было выходить на сцену с известными артистами?

Очень. Но, к счастью, приняли хорошо, все верили в меня, подбадривали. Я очень сомневающийся человек, ищущий, мятущийся. Иногда достаточно одной точной реплики, чтобы получилась вся сцена. К примеру, я вбегаю с фразой “Уже нет никого”. “Ты оглядись сначала, убедись, что никого нет. Что это для тебя значит?” – подсказали мне. И правда, сцена пошла. Во время премьерных показов мне было так морально тяжело, что я весь четвертый акт мечтал о том, чтобы поскорее дойти до того места, где Костя стреляется. Да, профессия тяжелая! Надеюсь, дальше будет легче. Евгения Добровольская в роли Полины Андреевны, жены управляющего имением, безнадежно влюбленной в друга семьи, врача Дорна (его играет Станислав Дужников): “Она влюблена как поклонница, фанатка. В Дорне осуществились фантазии Полины Андреевны, к конкретному мужчине они имеют мало отношения”

Костя говорит, что театру нужны новые формы. У вас в “Чайке” вы ходите с камерой – и крупные планы партнеров транслируются на большой экран. Вам камера не мешает?

Нисколько. Камера – ключ к пониманию нашего Кости. Он молодой писатель, наблюдает за всем, что происходит вокруг, и то, что ему интересно, снимает, для себя. Он очень творческий человек, никогда не сидит без дела, все время в процессе. Вообще, я пробовал как-то жить не то чтобы жизнью блогера, но вести дневники, все моменты документировать, купил камеру, но потом потерял ее, и как-то дальше дело не пошло. Но это очень интересно! А что касается новых и старых форм, тут все просто: либо человек “живой” на сцене, либо нет. И неважно, какого формата спектакль – классический, иммерсивный, старый или новый. Например, Станислав Любшин, играющий Сорина, может ничего не делать на сцене, но на него все равно будет интересно смотреть. Потому что он органично существует. Он “живой”. Это умение – главное в профессии. Не делать вид, не произносить текст, не выполнять функции, а чувствовать, ощущать, реагировать, сопереживать, радоваться и умирать здесь и сейчас. У меня и Костя стал получаться, когда я проникся к нему искренним сочувствием на одной из репетиций. Вот он такой – максималист в безвыходной ситуации. Что ему остается? Только стреляться. Дарья Мороз – в роли популярной актрисы на отдыхе. “Мне интересно вытаскивать суперживую природу Аркадиной, по сути – очень детскую”, – говорит Дарья. Маша Светланы Устиновой наделена витальностью и силой. В какой-то момент она пытается бороться с чувством к Треплеву и выходит за Медведенко. Игорь Верник говорит, что мотивации героя ему близки: “В Тригорине есть поза, игра в звезду, но это не отменяет его глубокой рефлексии”