Названа новая дата проведения летней Олимпиады

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30.03.2020, 22:01, Разное

Власти Японии договорились с Международным олимпийским комитетом (МОК) о переносе летних Олимпийских игр, которые должны были пройти в 2020 году. Соревнования пройдут на год позже, сообщает телеканал “Царьград”.

По данным местных СМИ, точная дата начала Олимпиады – 31 июля 2021 года. Напомним, что спортивный турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса COVID-19. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в таких условиях проведение Игр не представляется возможным. 



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