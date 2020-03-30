 

Маски по 200 рублей: Канделаки разнесли за попытку нажиться на коронавирусе

30.03.2020, 22:01, Разное

Продюсер продает комплекты из пяти штук за 980 рублей. Она выпускает их под своим собственным брендом, под которым в свет выходит и ее косметика. Об этом Канделаки публично заявила несколько дней назад в своем инстаграм-аккаунте.

Многих это возмутило, так как люди уверены, что телеведущая пытается нажиться на пандемии коронавируса. Среди недовольных оказался российский спортивный журналист Василий Уткин.

“Канделаки подсуетилась, и в период эпидемии коронавируса успела начать торговлю масками по тысяче рублей за пяток. То есть по 200 рублей за штуку. А для телеканала, чтобы его рейтинг не падал, ничего толком не придумала”, – заявил футбольный комментатор. 

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Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 27 Мар 2020 в 5:48 PDT

Кроме того, Василий назвал Тину чемпионом бездарности. Он уверен, что Канделаки выбрала самый легкий способ заработать – нажиться на беде. Ведь во время распространения коронавируса в Москве она продает дешевые маски по цене дорогостоящих патчей для глаз.

“Это даже в этический кодекс глистов не укладывается”, – резюмировал разъяренный Уткин.



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