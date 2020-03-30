 

Путин подписал указ о весеннем призыве

30.03.2020, 21:55, Разное

В армию пойдут 135 тысяч человек.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, в армию будут призваны 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

О том, что в этом году весенний призыв отменять не планируется, ранее заявляли в Минобороны. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что власти все-таки обсуждают возможность отмены призыва из-за распространения в стране коронавируса.

Ранее призыв в армию уже согласились отложить страны-соседи — Казахстан и Украина.

Источник: Новая газета



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