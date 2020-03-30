Ученые назвали лучшие сорта чая для укрепления здоровья

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30.03.2020, 21:53, Разное

Укрепить здоровье можно при помощи различных сортов чая. В их особенностях разбирались исследователи из Швейцарии.
Как выяснили научные сотрудники Университетской клиники Базеля, около 27,5 грамма зеленого чая увеличивают активность головного мозга. Данный напиток положительно воздействует на области, которые отвечают за хорошую память и принимаемые решения. Чай также замедляет старение клеток и предотвращает появление заболевания Альцгеймера.

Красный чай обладает немалым количеством антиоксидантов и не содержит кофеин, в связи с чем его советуют употреблять вечером. Важной способностью жасминового чая является защита от повреждения клеток, а также сохранение молодости и продление жизни. Помимо того, он улучшает настроение и снимает стресс.

Чай с лимонной вербеной влияет на уменьшение формирования жирных кислот, а напиток из гибискуса имеет противоопухолевые свойства, укрепляя сердце и снижая давление.



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