Ксения Собчак и Константин Богомолов расскажут, как сохранить брак во время коронавируса

30.03.2020, 21:53, Разное

Ксения Собчак в личном микроблоге сделала анонс очередного прямого эфира, в котором примет участие и её супруг Константин Богомолов. Телеведущая пообещала рассказать, как сохранить брак во время коронавируса.

Ксения Собчак на своей странице в социальной сети Instagram напомнила, 30 марта в РФ начался официальный карантин, а потому все должны его максимально соблюдать и оставаться дома. Тем более, что для этого есть повод – очередной прямой эфир на Первом канале, где телеведущая затронет актуальную для сегодняшнего дня тему, связанную с COVID-19. Журналистка отметила, в Китае пандемия коронавируса уже идёт на спад, но азиатская страна столкнулась с новой проблемой. Статистика указывает, после пребывания на длительном карантине, многие семьи распались, а потому знаменитость и её муж Константин Богомолов приготовили для телезрителей несколько важных советов, благодаря которым россиянам удастся сохранить брак.

Подписчики поблагодарили кумира за заботу в столь трудный момент, но некоторые отнеслись к этому скептически. Не все уверены, что блогер способна дать верный совет по теме сохранения брака, ведь ей не удалось сохранить свою первую семью. На это верные фанаты возразили, отметив, этот негативный жизненный опыт звезда наверняка учла, а потому её мнение окажется более точно отражающим действительность.