Марта Могилевская: “Алла Пугачёва любила Сергея Челобанова, а потому ревновала его ко мне”

30.03.2020, 21:53, Разное

Марта Могилевская пояснила о том, как Алла Пугачёва относилась к ней из-за Сергея Челобанова. По мнению сценаристки, Примадонна ревновала его к ней, и это сказалось на их дальнейших контактах.

Марта Могилевская дала очередное интервью, в котором вспомнила Сергея Челобанова и его роман со знаменитостью. Алла Пугачёва в своей жизни любила нескольких мужчин, и продюсер оказался в их числе. В 90-х годах прошлого века певица имела с ним серьёзные отношения, отчего ревновала возлюбленного, особенно к ней, ведь те сотрудничали и избранник Примадонны продвигал её по карьерной лестнице в отечественном шоу-бизнесе. 58-летняя сценаристка констатирует, у неё с композитором не было чувств, но народная артистка этому не верила. В итоге она отпустила менеджера к звезде, и та сразу же перестала с ней общаться, вероятно, из-за ревностных эмоций. Тем не менее, в тот период певица не подавала вида, пытаясь их скрывать, и лишь в момент начала угасания романа более откровенно об этом заявила. Алла Пугачёва показала две последние песни, спетые Сергеем Челобановым на “Рождественских встречах”, и в этот момент уже говорила о нём, как о мужчине Марты Могилевской.



В настоящий момент неизвестно, почему пара рассталась, но каждый из партнёров имел сильные чувства в тот период. Продюсер хотел связать свою жизнь с исполнительницей и думал над предложением ей руки и сердца, а Примадонна, желая нравиться избраннику ещё больше, еда не погибла. Она сделала пластику груди, но операция прошла неудачно, после чего потребовалось срочное медицинское вмешательство. К счастью, врачам удалось очистить инфицированный участок и поставить звезду на ноги.