Эксперт: Реализация поручений президента позволит готовить специалистов под запросы рынка труда

30.03.2020, 21:48, Новости дня

Благодаря цифровой платформе, учебные заведения будут понимать, каких молодых специалистов необходимо готовить, исходя из прогнозов о ситуации на рынке труда. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД вологодский преподаватель Юлия Белушкина, комментируя поручение президента разработать цифровую платформу по подбору кадров.

«Безусловно, положительно отношусь к такому решению. Ведь это я как раз и говорила президенту в феврале о том, что нужен какой-то общий центр для сбора информации, которая постоянно бы обновлялась», – отметила преподавательница физики Череповецкого лесомеханического техникума имени Чкалова, победительница регионального конкурса «Мастер года-2019» Юлия Белушкина (Вологодская область).

Когда будет создана цифровая платформа, «учебные заведения будут понимать, к чему готовить молодых специалистов, исходя из спроса на рынке. Она позволит работодателям информировать о том, какие кадры им нужны будут в ближайшее время, – подчеркнула Белушкина. – Соответственно, и сами вузовские специалисты смогут строить долгосрочные планы».

В минувшую субботу на сайте Кремля появился перечень поручений Путина по итогам совместного расширенного заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. В частности, правительству поручено создать в отдельных регионах пилотный проект по разработке и внедрению цифровой платформы для прогнозирования потребностей крупнейших местных работодателей в профессионалах по той или иной специальности.

Заседание Госсовета и Совета по науке и образованию, напомним, прошло 6 февраля, а за два дня до этого Путин провел встречу с общественностью на площадке Череповецкого химико-технологического колледжа. На этой встрече Белушкина и рассказала, что российские учебные заведения зачастую продолжают набор на те профессии, которые в скором времени уже будут не востребованы на рынке труда. «Может быть, создать некий центр, который будет называться центром компетенций, отслеживающий все изменения на рынке труда?», – задала тогда вопрос преподаватель.