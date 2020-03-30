Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 693 тыс. человек

30.03.2020, 21:48, Новости дня

В общей сложности 693 тыс. 224 случая заражения новым коронавирусом и 33 тыс. 106 летальных исходов было зарегистрировано в мире по состоянию на 30 марта (12.00 мск), сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 58 тыс. человек, количество летальных исходов возросло на 3 тыс. 215. Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европейском регионе – 321 тыс. 757 и 23 тыс. 962 случая соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 31 тыс. 726, а умерших – на 2 тыс. 535, передает ТАСС.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 142 тыс. 81 человек, 2 тыс. 457 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 30 марта там зафиксированы 103 тыс. 775 заболевших и 3 тыс. 649 летальных исходов.

Из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам следует, что больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 122 тыс. 653. Далее следуют Италия (97 тыс. 689), Китай (82 тыс. 447), Испания (78 тыс. 797) и Германия (57 тыс. 298).

В РФ за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса, число заболевших в стране достигло 1 тыс. 836 человек. В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.