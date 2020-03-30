 

Мнение: «Не оторваться»: Инопланетные пейзажи опустевших городов

30.03.2020, 21:40, Разное

Сегодня Москва выглядит особенно загадочно, но москвичи вынуждены любоваться городом с экранов своих смартфонов и компьютеров.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел в российской столице жесткий режим самоизоляции для всех граждан, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции.

Теперь выйти из дома можно только в соседний магазин или аптеку, а отходить от места проживания более чем на 100 метров, выгуливая собаку, и вовсе запрещено. Кроме того, москвичи могут отправиться в ближайшее медучреждение, если им необходима неотложная медицинская помощь.

В другом крупном российском городе, Петербурге, строгий режим самоизоляции рекомендовали сначала людям старше 65 лет, а затем для всех граждан.

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Отсутствие людей на улицах двух крупнейших городов России превратило их в опустевшие апокалиптические галактики. Вот так, например, выглядит центр Москвы прямо сейчас:

А вот так выглядит пустынный Петербург:

Источник: Достало



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