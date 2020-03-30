Газпром отреагировал на решение арбитража по спору с PGNiG

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30.03.2020, 21:30, Новости дня

Газпром изучает решение Стокгольмского арбитражного суда, который рассматривал спор компании с польским энергетическим концерном PGNiG о цене на газ, сообщили в компании.

«Тридцатого марта ООО «Газпром экспорт» получило решение Арбитражного трибунала в Стокгольме в рамках арбитражного разбирательства по пересмотру цены на поставляемый газ по контракту с польской компанией PGNiG», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу компании. 

В Газпроме заявили, что не готовы давать оценки суммам возможных выплат польской PGNiG. В настоящее время компания изучает решение суда.

Ранее PGNiG сообщил о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде, который рассматривал спор компании с Газпромом о цене на газ. Утверждается, что российская компания якобы должна вернуть польской 1,5 млрд долларов.

В ноябре 2019 года PGNiG передал Газпрому сообщение о желании завершить действие Ямальского контракта о поставках российского газа 31 декабря 2022 года. В первом полугодии 2019 года Варшава сократила закупки российского газа на 28%. После истечения контракта с Газпромом Польша собирается резко нарастить покупки СПГ из США.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с поставками газа в Польшу, которая через два года сможет полностью отказаться от закупок у Газпрома.



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