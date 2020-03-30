 

«Такая жена мне не нужна»: Бывшая 30-летняя жена Ивана Краско хочет вернуться

30.03.2020, 21:30, Разное

Актер Иван Краско, который осенью этого года отметит свой 90-летний юбилей, поделился с журналистами сведениями о своей личной и творческой жизни. Из его рассказа стало известно, что бывшая 30-летняя жена Наталья Шевель хочет вернуться.
Несмотря на свой почтенный возраст, признанный мастер ролей второго плана Иван Краско продолжает свою артистическую карьеру. Он снимается в фильмах и телесериалах, играет на сцене театра имени В.Ф. Комиссаржевской и не жалуется на здоровье. По словам Ивана Краско, личная жизнь его также богата событиями. Несколько месяцев тому назад во время ночного звонка бывшая супруга Наталья Шевель умоляла забрать её, как выяснилось потом, из Прибалтики. Путешествуя на деньги артиста по Европе, она оказалась без средств и крыши над головой. Разрушились планы на личную жизнь, так как встреча с возлюбленным в Израиле не состоялась. Актер сочувствует «девочке на улице без копейки», но в роли сиделки или супруги она ему не нужна, пишет sobesednik.ru.

Краско уверен в своем здоровье, а вот с материальным положением все обстоит сложнее. Раздав детям и женам свое имущество и деньги, он живет в квартире, которая ему не принадлежит. Третья бывшая супруга пустила его в дом как отца их сыновей Ивана и Федора, но сейчас, по слухам, вышла замуж.



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