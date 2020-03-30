Белый дом раскрыл детали разговора Путина и Трампа

30.03.2020, 21:30, Новости дня

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора согласились с важностью стабильных рынков энергетики, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

«Президент Трамп и президент Путин согласились в важности стабильности на мировых рынках энергии», – передает его заявление РИА «Новости».

Он добавил, что обсуждались «критически важные двусторонние и глобальные вопросы», в том числе ситуации с коронавирусом и с Венесуэлой.

«Президент Трамп и президент Путин обсудили последние события и усилия по борьбе с пандемией коронавируса. Лидеры согласились тесно, совместно работать по линии G20, ведя международную кампанию по уничтожению вируса и оживлению мировой экономики», – говорится в заявлении Дира.

Говоря о Венесуэле, Трамп сообщил Путину о «плачевной» ситуации в Венесуэле.

«Что касается Венесуэлы, президент Трамп повторил, что ситуация в Венесуэле плачевная и что все мы заинтересованы в демократическом переходе власти ради окончания продолжающегося кризиса», – сказано в сообщении.

Ранее в Кремле также сообщили, что президенты РФ и США провели телефонный разговор, обсудив ситуацию с ценами на нефть и коронавирусом.