 

Анастасия Волочкова продемонстрировала «огненный» шпагат для поклонников

30.03.2020, 21:30, Разное

Интернет-пользователи восхитились «огненным» шпагатом Анастасии Волочковой. Известная балерина решила находиться в условиях самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Впрочем, танцовщица только приветствует такой сценарий, позволяющий ей отдыхать вместе с возлюбленным.
Уже долгое время Анастасия Волочкова регулярно показывает поклонникам фирменный шпагат, причем в некоторых случаях – даже в необычных местах. Недавняя публикация в социальной сети Instagram – лишнее тому доказательство. На снимке балерина демонстрирует невероятный шпагат, сделанный на поляне перед домом у горящего мангала. В подписи к публикации знаменитость отметила, что подобная обстановка ей очень нравится. Помимо этого, Волочкова похвасталась появлением домашнего театра, построенного её возлюбленным, персону которого она по-прежнему скрывает.

Балерина добавила, что в детстве ей приходилось жить с родителями в коммунальной квартире, а через некоторое время после переезда в 2-комнатную квартиру, семья лишилась жилья. Сейчас она живет в шикарном дворце, однако помнит, что после первого крупного заработка купила жилплощадь для родителей.



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