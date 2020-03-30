В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом

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30.03.2020, 21:30, Новости дня

В Московской области скончалась 65-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус. У женщины также были тяжелые хронические заболевания, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«При поступлении в больницу у нее была диагностирована двухсторонняя пневмония. Наряду с этим, больная также страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и перенесла 2019 году инфаркт», – сообщается в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что женщина умерла от осложнений, вызванных обострением многочисленных тяжелых хронических заболеваний.

Напомним, за последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Выздоровели 66 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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