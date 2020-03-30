Дана Борисова назвала себя «бомжом» из-за невозможности сдать тест на коронавирус

30.03.2020, 21:30, Разное

Российская ведущая Дана Борисова не может пойти тест на коронавирус в связи с отсутствием регистрации. По полису она сделать его не может из-за большой очереди.

Российский певец Лев Лещенко заразился коронавирусом и сейчас лечится от недуга. Имеется вероятность, что перед госпитализацией артист заразил некоторых коллег по шоу-бизнесу, потому как контактировал с ними на всяческих светских мероприятиях.

Ведущая Дана Борисова продолжает ходить по разным передачам, заявляя о нахождении в зоне риска. По словам знаменитости, она могла заразиться от Льва Лещенко или от другого артиста, потому как последние дни общалась с немалым количеством знаменитостей. Дана Борисова не исключает, что у нее может быть коронавирус, а ее растущую уверенность медики, которые отнесли ее в группу риска. Звезда пыталась провериться на наличие инфекции, но в связи с отсутствием регистрации о месте жительства, но ей в этом отказывают. Себя ведущая называет «бомжом» и разочарована в произошедшем.

Дана Борисова по-прежнему посещает ток-шоу и публичные места, несмотря на карантин. Стоит отметить, что у домашней собаки знаменитости обнаружили пневмонию, ей делают уколы, и такая процедура переносится непросто псом.