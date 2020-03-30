Националистический ответ Дональда Трампа на коронавирус

30.03.2020, 21:28, Новости дня

Кризис после пандемии обещает серьезные политические последствия в глобальном масштабе. Иногда такая травма дает возможность извлечь важные, полезные и долгосрочные уроки общественности и правительствам. Понять важность международного сотрудничества и признания того, что эта опасность касается повсеместно всех жителей планеты Земля.

Однако, похоже, в этот раз извлечь подобный урок не удастся. Яркий пример того, почему этого не произойдет: националистская, а не глобалистская реакция президента Трампа, который уже успел не раз подчеркнуть «китайское» происхождение коронавируса.

Токсичный, узколобый национализм, который в последние годы усилился в мировой политике, стал частью политического ответа на распространение коронавируса. Это не просто проблема политики США, и уж точно проблема не одного только Трампа.

По иронии судьбы, некоторые разумные меры помогут проверить то, как будут использовать вопрос пандемии сторонники национализма. Например, закрытие международных границ для путешественников. Границы США с Канадой и Мексикой закрыты с обоюдного согласия стран. Это имело смысл, чтобы замедлить распространение вируса через границу. То же самое относится к ограничениям, которые нужно установить вдоль невидимых национальных границ в Европе.

К сожалению, эти шаги показывают, как действия, предпринятые по уважительным причинам, могут активизировать политику, изначальная причина которой ничего хорошего не несет. Закрытие границ США согласуется с ксенофобской иммиграционной политикой Трампа, которая подразумевает запрет на поездки мусульман и высокий приоритет, который отдается возведению стены на границе с Мексикой.

Еще один фактор — тот факт, что вспышка коронавируса началась в Китае. Рассматривая нынешний кризис как очередной повод для конкуренции, а не сотрудничества с Китаем, администрация Трампа идет вразрез с личными интересами США в борьбе с пандемией. Вряд ли Трамп назвал бы коронавирус «норвежским», если бы он возник в Норвегии.

То, что в Иране произошла одна из самых серьезных вспышек этой болезни, дает возможность ослабить бессмысленную и опасную конфронтацию между США и Ираном. Наблюдатели, включая членов Конгресса, многие неправительственные организации и даже премьер-министр Пакистана обратились к администрации США с просьбой отменить некоторые санкции, несмотря на заявления администрации о запрете продажи Ирану необходимых медицинских и гуманитарных материалов. Такой шаг, помимо возможности деэскалации, показал бы, что США действительно являются другом иранского народа, спасают иранские жизни и, в конечном итоге, жизни американцев и представителей других стран, чтобы остановить пандемию.

Вместо этого администрация Трампа воспринимает страдания Ирана от covid-19 как возможность лишний раз закрутить гайки в кампании «максимального давления» и заставить иранцев страдать еще больше. США ввели еще больше санкций, кроме того, госсекретарь США Майк Помпео не раз выступал с нападками в адрес этой страны. Эта политика, как и в случае с Китаем, противоречит интересам Америки в борьбе с пандемией. И эта политика не признает, что американцы гораздо чаще страдают и умирают от болезни, которая расползается по всему миру, чем от региональной державы.

Конечно, можно говорить о естественном стремлении сжаться перед лицом угроз, таких как пандемия или экономический крах. Но в эпоху национальных государств эта тенденция может перерасти в сугубо националистическую политику. И современная история подобные примеры знает. В начале Великой депрессии одним из основных ответов США стал протекционистский тариф Смута-Хоули, который только усугубил экономическую агонию США наряду с остальным миром. Торговая война Трампа чем-то напоминает ситуацию с тарифом Смута-Хоули. Она может усугубить реакцию соседа как на пандемию, так и на начавшуюся глобальную рецессию. Это уже помешало Америке достойно ответить на проблему коронавируса, учитывая, что был сокращен импорт крайне необходимых предметов медицинского назначения, которые производит Китай, таких как, например, защитные халаты и маски.

Политические последствия для отдельных стран будут зависеть от того, кто находится у власти, кого обвиняют в страданиях и разрушениях. Эта ситуация может обернуться против основных правящих партий, которые должны принимать трудные решения в области экономики и общественного здравоохранения. Также она может пойти на пользу правым популистским партиям, таким как Альтернатива для Германии и Национальный фронт Марин ле Пен во Франции. В Италии опустошение после вспышки коронавируса может дать возможность Маттео Сальвини из партии Лига Севера оправиться от ошибок, из-за которых его партия вышла из правящей коалиции в прошлом году.

В США сильная рецессия помешает Трампу пойти на второй срок. Экономические проблемы, как правило, работают против должностных лиц. Но есть 3 компенсирующих фактора, которые могут повысить его шансы на переизбрание. Один из них — преимущество действующего президента, который может практически монополизировать эфирное время во время кризиса. При этом, его оппонент на всеобщих выборах Джо Байден пытается сделать все возможное, чтобы привлечь внимание.

Другой фактор. Что больше всего влияет на настроения избирателей, зависит не только от их текущего экономического статуса, но и от того, улучшается или ухудшается этот статус на тот момент, когда они голосуют. Если спад закончится за следующие 7 месяцев, если к выборам в ноябре начнется подъем, действующий президент может победить. Трамп, очевидно, это понимает, так как он обсуждает шаги по ускорению экономического восстановления, пусть даже это и грозит ростом числа заболевших коронавирусом.

И наиболее весомым фактором является то, что в эпоху альтернативных фактов, Fox News старые правила об экономических условиях и голосовании больше не применяются. Согласно опросам, с середины февраля до середины марта обеспокоенность демократов из-за коронавируса возросла, обеспокоенность республиканцев уменьшилась, очевидно, вслед за Трампом, который в тот период приуменьшал серьезность эпидемии, несмотря на явные доказательства ее серьезности. Совсем недавно ему пришлось признать всю серьезность ситуации. А комментаторы Fox сделали разворот на 180 градусов, выступая с сообщениями, основной мотив которых: Трамп возглавил нацию в борьбе с ужасным бедствием. Кому-то покажется, что сейчас из-за таких резких изменений может поколебаться даже вера фанатиков, надвинувших на глаза кепки с надписью «Сделаем Америку снова великой». Но очевидно, что это не то, как сегодня работают политика и общественное мнение в США.