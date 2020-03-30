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30.03.2020, 21:28, Новости дня

В Калининграде ограничивают движение общественного транспорта. Начиная с 31 марта, на линиях продолжат работать всего несколько автобусов. До 10 утра и после 5 вечера количество будет прежним, чтобы вынужденные работать смогли добраться до места и обратно.

На улицах города вводится патрулирование — будет курсировать машина с громкоговорителем, информирует ГТРК "Калининград". Горожан станут предупреждать о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Автодороги и остановки общественного транспорта подвергнут дезинфекции.

Мэр Калининграда Алексей Силанов подчеркнул: "Особое внимание будет уделено парковым зонам. На этих территориях наблюдается массовое скопление людей. Через электронные журналы и дневники всех школьников Калининграда будут направлены просьбы, чтобы дети проводили время дома и не выходили гулять по улицам города".

В качестве дополнительных для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции принято решение отменить автобусы к морю с 9 до 17 часов.

Под медицинским наблюдением сегодня в регионе находится 1620 человек, 21 — в специальном учреждении "Паруса надежды". Состояние пациентов, у которых подтверждена новая коронавирусная инфекция, оценивается медиками как удовлетворительное.

Накануне была выписана женщина — мама самой первой заразившейся калининградки, вернувшейся из Италии. Всего из трёх с половиной тысяч обследованных выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.

Текст:

ГТРК "Калининград"



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