Дональд Трамп назвал коронавирус «ужасным бедствием»

30.03.2020, 21:19, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал коронавирус «ужасным бедствием», которое приведет к резкому увеличению числа смертей в США в ближайшие дни и недели.

Спустя несколько часов после того, как президент призвал американцев придерживаться рекомендаций по социальному дистанцированию до 30 апреля, он сказал в эфире программы Fox & Friends: «Будет резкий рост (числа смертей), а потом будет снижение, и это будет хороший день. Мы думаем, что к 1 июня число смертей снизится».

«Никто не волнуется за страну больше, чем я», – заверил Трамп. Эксперты в области здравоохранения прогнозируют, что пандемия коронавируса может унести 100 000 или более жизней в США. На данный момент от вируса скончались около 2 400 человек.

При этом, по словам Трампа, если бы не были приняты ограничительные меры – такие, как социальное дистанцирование и запрет на собрания в количестве более 10 человек, – число жертв могло бы достичь 2,2 миллиона человек.

«Мы хотели принять такие меры, чтобы количество смертей было минимальным, – сказал президент. – Это очень печальная и очень неприятная ситуация».

«Если свернуть ограничения слишком быстро, он (вирус) вернется», – сказал Трамп, добавив, что «худшее, что можно сделать, это провозгласить победу» преждевременно.

По словам президента, в США провели больше анализов на вирус, чем где-либо в мире. (При этом количество тестов на душу населения меньше, чем в Южной Корее и Италии. )

«Вот почему у нас больше случаев», – добавил Трамп.

По состоянию на понедельник, в США зафиксировано более 140000 случаев, и их количество стремительно растет.

Однако, по словам Трампа, смертность в США ниже, чем в других странах: 1,7 процента от общего числа заразившихся, тогда как в среднем по миру – почти в три раза выше.

Всего вирус охватил 151 страну и унес уже свыше 34000 жизней.

Президент вновь выразил надежду на экспериментальное лечение противомалярийным препаратом, который получают 1100 пациентов в Нью-Йорке, хотя полноценные клинические испытания не проводились.

«Я думаю, это может оказаться очень успешной методикой, хотя это и не то, что хотят делать ученые, – сказал Трамп. – Посмотрим, что будет. Мы узнаем очень скоро».

Президент также сказал, что рассматривается возможность дополнительных денежных выплат медработникам, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом.

Трамп высказал мнение, что по окончании эпидемии страна во многом изменится: в частности, американцы будут более сознательно относиться к необходимости регулярно мыть руки.