Губернатор Вирджинии издаст указ, предписывающий жителям оставаться дома

30.03.2020, 21:19, Новости дня

Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм издаст указ, предписывающий жителям оставаться дома за исключением случаев острой необходимости, сообщил знакомый с ситуацией источник.

В соответствии с указом Нортэма, людям можно будет выходить из дома для покупки еды, получения медицинской помощи или банковских услуг и по ряду других уважительных причин.

Указ также ограничит доступ на пляжи. Плавать и загорать будет запрещено.

Заниматься активным отдыхом на улице можно при условии соблюдения социальной дистанции и запрета на собрания в количестве более 10 человек. Парки в штате останутся открытыми.

Еще в пятницу Нортэм заявлял, что нет практически никакой разницы между изданием указа и рекомендацией оставаться дома.

В администрации Нортэма не разглашают подробности указа, однако губернатор сообщил, что выступит с «важным заявлением» в ходе пресс-конференции, намеченной на 14.00.

Ранее в понедельник аналогичный указ издал губернатор Мэриленда Ларри Хоган.

Губернатор Северной Каролины Рэй Купер также предписал жителям оставаться дома. Его указ вступит в силу в 17.00 в понедельник.