Губернатор Вирджинии издаст указ, предписывающий жителям оставаться дома
30.03.2020, 21:19, Новости дня
Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм издаст указ, предписывающий жителям оставаться дома за исключением случаев острой необходимости, сообщил знакомый с ситуацией источник.
В соответствии с указом Нортэма, людям можно будет выходить из дома для покупки еды, получения медицинской помощи или банковских услуг и по ряду других уважительных причин.
Указ также ограничит доступ на пляжи. Плавать и загорать будет запрещено.
Заниматься активным отдыхом на улице можно при условии соблюдения социальной дистанции и запрета на собрания в количестве более 10 человек. Парки в штате останутся открытыми.
Еще в пятницу Нортэм заявлял, что нет практически никакой разницы между изданием указа и рекомендацией оставаться дома.
В администрации Нортэма не разглашают подробности указа, однако губернатор сообщил, что выступит с «важным заявлением» в ходе пресс-конференции, намеченной на 14.00.
Ранее в понедельник аналогичный указ издал губернатор Мэриленда Ларри Хоган.
Губернатор Северной Каролины Рэй Купер также предписал жителям оставаться дома. Его указ вступит в силу в 17.00 в понедельник.
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Русская служба «Голоса Америки»
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