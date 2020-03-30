Мнение: Коронавирус: апрель будет тяжёлым

30.03.2020, 21:19, Разное

Мы очередной раз отстаём от планеты — на этот раз по количеству заражённых новой инфекцией. Ситуация грустная, но всё же сложно сдержать невольную улыбку, глядя на растерянных американцев, пишущих, будто Россия с Китаем утаивают реальные цифры.

У американцев первая стадия принятия неизбежного — «отрицание». Как показывает опыт тех же США, откуда уже приходят видео переполненных госпиталей и стоящих на улицах носилок с трупами, скрывать эпидемию в эпоху смартфонов невозможно:

https://www.youtube.com/watch?v=6pQ3zzdxOLA

К сожалению, отчасти американцы правы. Ура-патриотические мантры об устойчивой к вирусу России не соответствуют действительности: мы не обуздали эпидемию, но всего лишь отсрочили её. Если наложить российский график на график других стран, станет ясно, что мы идём за «рекордсменами» след в след, отставая от них на несколько недель. Собственно, вот этот график:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Trakectproes-Covid-confirmed-cases-since-100th-case.png

График позволяет сделать два неприятных прогноза.

1. Россия идёт примерно той же дорогой, что и США с Италией — наше вступление в «клуб стотысячников», вероятно, вопрос трёх недель.

2. Жесточайшие меры карантина, которые довели уже итальянцев до погромов, позволили Италии всего лишь подогнуть кривую вправо. Теперь там количество заболевших удваивается не раз в три дня, а раз в шесть дней.

Хиллари Клинтон не упустила случай подколоть Дональда Трампа в твиттере, указав, что он выполнил обещание вывести Америку в лидеры:

https://twitter.com/HillaryClinton/status/1243597001754894337

На это госпоже Клинтон заметили, что она уже не первый раз смеётся над гибелью американцев:

https://twitter.com/JackPosobiec/status/1243599607692701700

Хорошая новость для России заключается в том, что у нас власти сражаются с эпидемией согласованно, а не пытаются набирать политические очки, кусая друг друга за ноги. У России есть небольшая фора, и руководство страны пытается использовать её, чтобы подготовиться к накрывающей нас волне.

Если бы я был министром образования, я бы, пожалуй, распорядился пересмотреть программу школьной математики. Эпидемия доказала, что школы полностью провалили задачу научить подопечных элементарному — геометрическим прогрессиям. Большая часть наших сограждан полагает, что если 12 дней назад у нас было 150 заболевших, а сейчас их уже 1500, то через 24 дня их будет максимум 3-4 тысячи, никак не 150 тысяч.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_зёрнах_на_шахматной_доске

Подведу итог

Надежды на лёгкую прогулку можно откладывать в сторону: в апреле и в мае мы почти наверняка будем страдать. Вместе с тем все эпидемии проходят, рано или поздно коронавирусная тоже закончится. Может быть, даже раньше, чем мы думаем — если, например, медицинскому сообществу планеты удастся найти хорошее лекарство, как это случалось уже несколько раз в нашей истории.

PS. Вопрос американцам. Почему у вас такие большие люки?

https://www.youtube.com/watch?v=orv9XsXrHLw

PPS. На картинке к посту — танцевальная чума 1518 года. Неизвестная болезнь заставила сотни жителей Страсбурга выйти на улицы города и несколько дней танцевать без передышки. Многие из них погибли, однако большинству заражённых в итоге удалось восстановить контроль над своими телами.