Xiaomi представила электромопеды A1 и A1 Pro

30.03.2020, 21:19, Новости дня

Китайская компания Xiaomi выпустила новые электрические мопеды, которые получили названия A1 и A1 Pro.

В свою очередь, техника по весу не превышает 50 кг. Во всех модификациях предусмотрен задний привод и увеличенные 16-дюймовые колеса. Пока мощность примененной силовой установки не раскрывается. На полном заряде батареи мопед сможет преодолеть около 60 километров без подзарядки, однако в максимальной комплектации этот параметр увеличится до 70 километров.

В передней части мопеда A1 установлены дисковые тормоза, а с задней стороны «барабанные». В топовой комплектации установили дополнительный сенсорный дисплей. Цена нового мопеда A1 составит около 3 тысяч юаней на местном рынке Китая.