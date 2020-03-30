 

Xiaomi представила электромопеды A1 и A1 Pro

30.03.2020, 21:19, Новости дня

Китайская компания Xiaomi выпустила новые электрические мопеды, которые получили названия A1 и A1 Pro.

В свою очередь, техника по весу не превышает 50 кг. Во всех модификациях предусмотрен задний привод и увеличенные 16-дюймовые колеса. Пока мощность примененной силовой установки не раскрывается. На полном заряде батареи мопед сможет преодолеть около 60 километров без подзарядки, однако в максимальной комплектации этот параметр увеличится до 70 километров.

В передней части мопеда A1 установлены дисковые тормоза, а с задней стороны «барабанные». В топовой комплектации установили дополнительный сенсорный дисплей. Цена нового мопеда A1 составит около 3 тысяч юаней на местном рынке Китая.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Президент Швейцарии пригласила на свой юбилей всех жителей страны, которые родились с ней в один день и год

11.02 / В РФ семейную пару судят за госизмену из-за публикаций свадебных фото – СМИ

23.03 / НХЛ не собирается сокращать количество матчей в следующем сезоне

15.03 / “Был бы жив Гагарин, ему бы предложили”. Венедиктов объяснил, почему поправку об обнулении сроков Путина внесла Терешкова

19.02 / Топ-10 советов по облачной безопасности, которыми нельзя пренебрегать

26.02 / Универсальный спойлер: вычислить злодея в фильме помогут смартфоны

18.02 / VOAэкспресс 17 февраля 2020 

14.02 / СМИ: напряженность в Сирии вряд ли повлияет на развертывание ЗРК С-400 в Турции

18.02 / В грузинском парламенте внезапно включили гимн СССР

05.03 / Волонтерами Победы в Год памяти и славы захотели стать 50 тыс. добровольцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска