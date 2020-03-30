Функциональность WhatsApp урезали в связи с перегрузкой на серверах

30.03.2020, 21:17, Разное

По информации зарубежных инсайдеров, разработчиками было принято решение о временном урезании функциональных возможностей мессенджера WhatsApp из-за перегрузки серверов. Теперь в приложении нельзя делиться видео продолжительностью более 30 секунд.

Подобная мера действует на территории Индии и некоторых других стран, но вскоре география явно расширится. Разработчики подобным образом лишь хотят уменьшить нагрузку на серверы, поэтому решение явно носит временный характер: уже со временем полная функциональность мессенджера будет восстановлена. На сегодняшний день приложение используют более 2 миллиардов пользователей. Согласно статистике, во

второй половине марта нагрузка на WhatsApp ежедневно достигала новогодних цифр, что приводит к нестабильной работе программы.

Во избежание различных проблем с отправкой сообщений и для более комфортного общения, пользователи смогут делиться лишь 15-секундными роликами. До недавних пор длительность видео могла составлять до 30 секунд.