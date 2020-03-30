 

Еще одна область объявила о режиме самоизоляции

30.03.2020, 21:17, Разное

В РФ продолжают на местах вводить режим самоизоляции. Теперь об этом объявило правительство Саратовской области.
Сегодня уже более 15 областей ввели строгий режим на своей территории, поскольку распространение коронавирусной инфекции продолжается большими шагами. Президент РФ Владимир Путин одобрил данные меры. Сейчас до 5 апреля идет выходная неделя, но не исключается, что по ее завершению по всей территории РФ будет введен карантин.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Татьяна Голикова рассказала о ситуации в РФ вокруг коронавируса

13.03 / Под Москвой в лесу мужчина с ребенком нашли человеческие кости

22.03 / Руководители Amazon, Apple и Microsoft рассказали об усилиях по борьбе с коронавирусом

10.03 / Представлены доступные народные средства от потливости

05.02 / Huawei для дебюта Mate Xs готовит новую технологию быстрой зарядки

18.03 / Мнение: Чем для Европы закончится «чрезвычайка»

13.02 / Мнение: План “Б”

18.02 / Мнение: Письмо: “На одной чаше весов – прекрасный мужчина”

26.02 / Наука: Хорошая физическая форма не спасает от болезней сердца

16.03 / ЕС ввел месячный запрет на все поездки на свою территорию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска