Еще одна область объявила о режиме самоизоляции

30.03.2020, 21:17, Разное

В РФ продолжают на местах вводить режим самоизоляции. Теперь об этом объявило правительство Саратовской области.

Сегодня уже более 15 областей ввели строгий режим на своей территории, поскольку распространение коронавирусной инфекции продолжается большими шагами. Президент РФ Владимир Путин одобрил данные меры. Сейчас до 5 апреля идет выходная неделя, но не исключается, что по ее завершению по всей территории РФ будет введен карантин.