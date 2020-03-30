Емец заявил, что его отправили в отставку из-за Супрун

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30.03.2020, 21:17, Новости дня

Экс-министр здравоохранения Илья Емец считает, что его увольнение связано с бывшей исполняющей обязанности главы Минздрава Уляной Супрун. Такое мнение он выразил в комментарии hromadske.

Емец отметил, что не писал заявления об отставке.

“Я думаю, основания такие: что нашей командой было представлено продолжение реформирования здравоохранения, оно не понравилось нашим главным оппонентам – это Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожать стационарный уровень помощи”, – сказал он.

По мнению Емца, в таком случае оказание помощи стационарного уровня простым людям будет невозможным.

Он добавил, что говорил о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским, но о подробностях не сообщил.

Емец был назначен в правительство 4 марта. На посту министра здравоохранения он сделал несколько скандальных заявлений в связи с эпидемией коронавируса. В частности, 13 марта министр заявлял, что в Украине умрут все пенсионеры. 22 марта он призывал бизнес поддерживать борьбу с коронавирусом, но не тратить деньги “на трупов”. Из слов 64-летнего министра следовало, что “трупами” он считает людей старше 65 лет.

Днем 30 марта во время внеочередного заседания Рада уволила Емца с поста министра здравоохранения, но у парламентариев не хватило голосов для назначения на его место Максима Степанова. Во время следующего заседания парламентарии таки утвердили его кандидатуру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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