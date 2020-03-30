COVID-19. В Украине приостановили большую приватизацию

30.03.2020, 21:17, Новости дня

Из-за эпидемии COVID-19 в Украине временно приостановили большую приватизацию. Об этом в Facebook написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

“В условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственных предприятий до стабилизации ситуации на финансовых рынках”, – написал он.

Вместе с тем, Сенниченко добавил, что подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается.

“Проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для быстрого выставления на аукционы объектов сразу после преодоления кризиса”, – сообщил он.

COVID–19, МВФ, інвестиції та приватизація, або "кожен украінець – інвестор!"Good Monday! Важливий день сьогодні…. Posted by Dmitry Sennychenko on Pühapäev, 29. märts 2020

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

В первом полугодии 2019 года доходы от приватизации составили 300 млн грн (1,6% от плана). 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать ФГИУ на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в Министерстве заявили, что в собственности государства должно остаться только 776 из 3643 предприятий.

3 марта на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что для приватизации в ФГИУ передано 431 предприятие.