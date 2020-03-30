За сутки в Италии от коронавируса умерло более 800 человек

30.03.2020, 21:17, Новости дня

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса скончалось 812 человек, сообщается на сайте министерства здравоохранения.

С начала вспышки от коронавируса в Италии умер 11 591 гражданин, 14 620 удалось вылечиться. Всего заразилось 101 073 человека, 75 628 из них находятся на лечении.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 755 тыс., из них 36 211 человек умерли, более 156 тыс. выздоровели.

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место по количеству умерших (треть всех жертв пандемии – в Италии) и второе место по количеству зараженных после США.