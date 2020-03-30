 

Закашлялся человек

30.03.2020, 21:16, Разное

Мужчину избили  и выкинули из автобуса за кашель (Львов, Украина)

by Sirena Bergman 

YouTube

Появилось видео о человеке, кашляющем в автобусе во Львове, Украина, эти  несколько десятков секунд просто мучительно смотреть.

Видно, что другие пассажиры хватают его, бьют  ногами, и буквально выпинывают его из автобуса, который останавливается с открытыми дверями. После того, как человека выкидывают из автобуса, один из  нападавших также, кажется, выпал из него, и драка, похоже, продолжается снаружи, в то время как оставшиеся пассажиры автобуса блокируют дверь.

Видео выглядит так, как будто оно было снято и выложено на YouTube другим пассажиром, хотя и  остальная часть пассажиров автобуса, кажется, согласилась с атакой или, по крайней мере, не вмешалась.

Хотя и  неясно, когда именно было снято это видео, но  в последние недели на Украине резко возросло число случаев  заболевания коронавирусом. 22 марта было подтверждено 73 случая заболевания, причем, в течение последующих семи дней,  ещё у 345 человек подтвержден положительный результат тестов.

Украина – страна  размером примерно с Техас, с 17 марта  де-факто заблокирована вместе с остальной Европой.

Это только один из серии инцидентов во всем мире, когда  люди подвергаются насилию и нападениям (часто в общественном транспорте) из-за опасений, связанных с коронавирусом, которые являются абсолютно необоснованными.

Инцидент позволяет увидеть  тревожную сторону коллективной психики, которая стигматизирует любого, кто, по какой-либо причине, кажется  инфицированным коронавирусом, и которая, по-видимому, поддерживает агрессивные стадные чувства.



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