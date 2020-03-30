Закашлялся человек

30.03.2020, 21:16, Разное

Мужчину избили и выкинули из автобуса за кашель (Львов, Украина)

by Sirena Bergman

YouTube

Появилось видео о человеке, кашляющем в автобусе во Львове, Украина, эти несколько десятков секунд просто мучительно смотреть.

Видно, что другие пассажиры хватают его, бьют ногами, и буквально выпинывают его из автобуса, который останавливается с открытыми дверями. После того, как человека выкидывают из автобуса, один из нападавших также, кажется, выпал из него, и драка, похоже, продолжается снаружи, в то время как оставшиеся пассажиры автобуса блокируют дверь.

Видео выглядит так, как будто оно было снято и выложено на YouTube другим пассажиром, хотя и остальная часть пассажиров автобуса, кажется, согласилась с атакой или, по крайней мере, не вмешалась.

Хотя и неясно, когда именно было снято это видео, но в последние недели на Украине резко возросло число случаев заболевания коронавирусом. 22 марта было подтверждено 73 случая заболевания, причем, в течение последующих семи дней, ещё у 345 человек подтвержден положительный результат тестов.

Украина – страна размером примерно с Техас, с 17 марта де-факто заблокирована вместе с остальной Европой.

Это только один из серии инцидентов во всем мире, когда люди подвергаются насилию и нападениям (часто в общественном транспорте) из-за опасений, связанных с коронавирусом, которые являются абсолютно необоснованными.

Инцидент позволяет увидеть тревожную сторону коллективной психики, которая стигматизирует любого, кто, по какой-либо причине, кажется инфицированным коронавирусом, и которая, по-видимому, поддерживает агрессивные стадные чувства.