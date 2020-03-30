У проходной омского нефтезавода образовалась «пробка» из людей: боролись с коронавирусом
30.03.2020, 21:16, Новости дня
Завод относится к предприятиям непрерывного производства, поэтому тех, кто работает в нерабочую неделю, проверяют на наличие температуры.
Шокирующие фото и видео распространили в соцсетях Омска. Людское море заполнило территорию перед проходной омского нефтеперерабатывающего завода. Оказалось, что поскольку НПЗ является предприятием непрерывного производства и его не коснулись ограничения, связанные с объявленными выходными в стране, руководство приняло соответствующие меры безопасности.
Так решено было обезопасить сотрудников. На предприятии провели дезинфекцию, продезинфицировали транспорт, а на КПП подрядных организаций стали измерять температуру бесконтактным способом. Отсюда и сложилась «пробка» из сотрудников, которые пришли на работу.
Сразу в нескольких пабликах, в частности, «Аварийный Омск» и «ЧП Омск», появились фото и видео, как толпы людей из числа сотрудников пытается попасть на работу. «Пробка» скопилась как раз из-за мер борьбы с коронавирусом, в частности из-за «термометрии сотрудников бесконтактными пирометрами».
Каждому рабочему измеряли температуру, при этом некоторые КПП были закрыты, отчего и создались очереди. Сотрудников с температурой выше 37 отправляли домой.
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