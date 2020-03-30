Бабы дуры — хоронить будут в закрытом гробу!

30.03.2020, 21:16, Новости дня

Россиянки по всей стране озабочены своим внешним видом даже в дни всеобщей изоляции.

Бабы — дуры! Россиянки по всей стране озабочены своим внешним видом даже в дни всеобщей изоляции. Салоны красоты закрываются, но девушек не остановить — они стали ходить к мастерам на личный прием к ним же домой. Опасность заразиться коронавирусом их не страшит, а на рекомендации властей сидеть дома они плевать хотели.

Главный редактор «Блокнота» Олег Пахолков:

Вот я сижу у себя дома, работаю. Всё сюда перевез: компьютер, планшет, ручки, кофе — все у меня дома, на карантине. А оказывается, все девушки нашего маленького городка ходят стричься, бровки делать, ноготки делать. Девочки, вы в своем уме?! Через месяц Россию трупами может закидать! Какие бровки? Какие волосы?

Вы послушайте итальянского мэра, который орет на нарушителей карантина, таких, как вы! Они на месяц раньше находятся в ситуации: в гробах закрытых хоронят, без родственников, без всех. Никто вас там не увидит!

Вы понимаете, что любой парикмахер или специалист по бровям – это первый человек, на которого падает всё. Она контактирует с огромным количеством людей. И уж где заразиться — так это там.

Хоронят в закрытых гробах и без родственников. Из дома просто забирают — потом вашим родственникам отвезут и расскажут. Может быть, вы выживите, только к своей маме всякую заразу привезете.

Вы что, хотите карантина? Чтобы военные и полицейские загоняли вас по домам? Такого не будет: карантин никто не объявит. Потому что карантин — это военное положение и снятие всех обязательств: те самые обстоятельства, когда можно за коммуналку и кредиты не платить, когда все предприятия рушат между собой все обязательства. Из-за пандемии военное положение не объявят. Военное положение должно быть у нас в мозгах! Вы хотите, чтобы всех завалило трупами?

Вы дуры! Какие прически? Сидите дома — муж вас и так полюбит! А больше ходить некуда, прекращайте шляться по салонам и по домам! И те, кто стрижки делают, вы там в своем уме? У вас ведь тоже есть дети и родители. Или те две тысячи рублей, которые вы сейчас заработаете, спасут вас?

Все макароны жрать будем, главное — чтоб жить остаться. Мне кажется, лучше пожрать макароны, чем сдохнуть непонятно где. А еще хуже — своим родственникам чего-то принести.